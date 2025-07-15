После затишья с 2023 года: россияне снова активизировались возле Гуляйполя – ISW

Россияне достигли тактического успеха возле Гуляйполя и захватили Малиновку. Впервые с лета 2023 года на этом участке фронта зафиксировано продвижение врага.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Американский Институт изучения войны ISW. Российские войска впервые за долгое время достигли тактического успеха на востоке Запорожской области.

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Россияне взяли Малиновку под Гуляйполем

По геолокационным данным, обнародованным 14 июля, оккупанты недавно захватили село Малиновка, расположенное западнее Гуляйполя.

Россияне продвинулись под Гуляйполем / Фото: ISW

В ISW отмечают, что российские подразделения активизировали свои действия на гуляйпольском направлении еще в начале мая и смогли продвинуться в конце июня. Это первая заметная активность оккупантов на этом участке фронта со времен украинского контрнаступления летом 2023 года.

В то же время, по вечерней сводке Генерального штаба ВСУ, в течение последних суток на гуляйпольском направлении враг не проводил наступательных действий и только нанес авиаудар по Белогорью.