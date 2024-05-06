Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что захват Очеретино заслуживает расследования. В этой локации было потеряно то, что могло еще долго сдерживать россиян.
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Возможные направления продвижения россиян
По словам военно-политического обозревателя, украинские военные должны отойти из некоторых населенных пунктов, которые не были готовы к столь быстрому расширению влияния российских оккупантов, на более удобные для обороны позиции.
Благодаря контролю над Очеретиным, россияне имеют несколько возможностей для продвижения:
- по трассе 0511 на Покровском направлении;
- по трассе 0504 через Воздвиженку, чтобы перерезать логистическую артерию;
- создать зону безопасности на севере и юге и ориентироваться на частичную передислокацию сил по трассе Н20 в направлении Часового Яра.
Автодорога Т 0405 пролегает от Бахмута через Ивановское – Константиновку – Мирноград – Покровск.
Автодорога Н20 пролегает от Славянска через Краматорск – Дружковку – Донецк – Волноваху – Мариуполь.
"Охват фактически Торецкого плацдарма. То есть у российского командования есть планы по формированию наступательных операций и их реализации уже на Торецк", – отметил Коваленко.
Куда могут двигаться россияне: смотрите на карте
Пойдут ли оккупанты дальше
На данный момент российские захватчики имеют возможность продвижения как минимум в Донецкой области по сформированной линии у Очеретино, но не дальше. Военно-политический обозреватель объяснил: если россияне будут двигаться по трассе 0511 или выходить на трассу 0504, они растянут ресурс и тогда должны думать о своих флангах.
Если двигаться от Очеретино по трассе 0511, то оккупанты опираются в украинские линии обороны, сформированные к западу от Авдеевки. Если двигаться через Воздвиженку, есть риск, что россиян перережут до или на трассе 0504 и они окажутся в окружении.
Поэтому по состоянию на сейчас говорить об угрозе для Павлограда, когда они имеют хоть и частичный ситуативный успех, но все же проблематику с выходом даже на Покровск, рано,
– констатировал Александр Коваленко.
Что происходит на Авдеевском направлении
- Во временно оккупированных Ясиноватой и Авдеевке наблюдался "хлопок", сопровождавшаяся огромными столбами дыма. Сейчас ни оккупационные власти так называемой "ДНР", ни российские власти официально не сообщали, что произошло в ряде населенных пунктов Донецкой области.
- ISW сообщило, что российским военным удалось продвинуться на восточных окраинах Архангельского. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты контролируют Керамик и Новокалиново. По словам аналитиков, действия российской армии свидетельствуют, что они пытаются успеть продвинуться именно до поступления американского оружия.
- Также в Институте изучения войны отметили, что россияне могут начать движение на север Авдеевки в направлении Торецка, чтобы усилиться в районе Часового Яра. Город остается важным для врага, ведь может стать плацдармом для начала наступления на Дружковку и Константиновку.