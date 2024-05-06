Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що захоплення Очеретиного заслуговує розслідування. У цій локації було втрачено те, що могло ще довго стримувати росіян.
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Можливі напрямки просування росіян
За словами військово-політичного оглядача, українські військові повинні відійти з деяких населених пунктів, які не були готовими до настільки швидкого розширення впливу російських окупантів, на більш зручні для оборони позиції.
Завдяки контролю над Очеретиним, росіяни мають кілька можливостей для просування:
- по трасі 0511 на Покровському напрямку;
- по трасі 0504 через Воздвиженку, аби перерізати логістичну артерію;
- створити безпекову зону на півночі та півдні й орієнтуватися на часткову передислокацію сил по трасі Н20 в напрямку Часового Яру.
Автошлях Т 0405 пролягає від Бахмуту через Іванівське – Костянтинівку – Мирноград – Покровськ.
Автошлях Н20 пролягає від Слов'янська через Краматорськ – Дружківку – Донецьк – Волноваху – Маріуполь.
"Охоплення фактично Торецького плацдарму. Тобто у російського командування є плани щодо формування наступальних операцій та їхньої реалізації вже на Торецьк", – зазначив Коваленко.
Куди можуть рухатися росіяни: дивіться на карті
Чи підуть окупанти далі
Натепер російські загарбники мають можливість просування як мінімум у Донецькій області по сформованій лінії біля Очеретиного, але не далі. Військово-політичний оглядач пояснив: якщо росіяни рухатимуться по трасі 0511 або виходитимуть на трасу 0504, вони розтягнуть ресурс і тоді мають думати про свої фланги.
Якщо рухатися від Очеретиного по трасі 0511, то окупанти опираються в українські лінії оборони, сформовані на захід від Авдіївки. Якщо рухатися через Воздвиженку, є ризик, що росіян переріжуть до або на трасі 0504 й вони опиняться в оточенні.
Тому станом на зараз говорити про загрозу для Павлограда, коли вони мають хоч і частковий ситуативний успіх, але все ж таки проблематику з виходом навіть на Покровськ, зарано,
– констатував Олександр Коваленко.
Що коїться на Авдіївському напрямку
- У тимчасово окупованих Ясинуватій та Авдіївці спостерігалася "бавовна", що супроводжувалася величезними стовпами диму. Наразі ні окупаційна влада так званої "ДНР", ні російська влада офіційно не повідомляла, що сталося у низці населених пунктів Донецької області.
- ISW повідомило, що російським військовим вдалося просунутися на східних околицях Архангельського. Це може свідчити про те, що окупанти контролюють Керамік і Новокалинове. За словами аналітиків, дії російської армії свідчать, що вони намагаються встигнути просунутися саме до надходження американської зброї.
- Також в Інституті вивчення війни зазначили, що росіяни можуть почати рух на північ Авдіївки у напрямку Торецька, щоб посилитись в районі Часового Яру. Місто залишається важливим для ворога, адже може стати плацдармом для початку наступу на Дружківку та Костянтинівку.