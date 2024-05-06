Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що захоплення Очеретиного заслуговує розслідування. У цій локації було втрачено те, що могло ще довго стримувати росіян.

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Можливі напрямки просування росіян

За словами військово-політичного оглядача, українські військові повинні відійти з деяких населених пунктів, які не були готовими до настільки швидкого розширення впливу російських окупантів, на більш зручні для оборони позиції.

Завдяки контролю над Очеретиним, росіяни мають кілька можливостей для просування:

по трасі 0511 на Покровському напрямку;

по трасі 0504 через Воздвиженку, аби перерізати логістичну артерію;

створити безпекову зону на півночі та півдні й орієнтуватися на часткову передислокацію сил по трасі Н20 в напрямку Часового Яру.

Автошлях Т 0511 пролягає через Єнакієве – Нижню Кринку – Макіївку – Харцизьк.

Автошлях Т 0405 пролягає від Бахмуту через Іванівське – Костянтинівку – Мирноград – Покровськ.

Автошлях Н20 пролягає від Слов'янська через Краматорськ – Дружківку – Донецьк – Волноваху – Маріуполь.

"Охоплення фактично Торецького плацдарму. Тобто у російського командування є плани щодо формування наступальних операцій та їхньої реалізації вже на Торецьк", – зазначив Коваленко.

Куди можуть рухатися росіяни: дивіться на карті

Чи підуть окупанти далі

Натепер російські загарбники мають можливість просування як мінімум у Донецькій області по сформованій лінії біля Очеретиного, але не далі. Військово-політичний оглядач пояснив: якщо росіяни рухатимуться по трасі 0511 або виходитимуть на трасу 0504, вони розтягнуть ресурс і тоді мають думати про свої фланги.

Якщо рухатися від Очеретиного по трасі 0511, то окупанти опираються в українські лінії оборони, сформовані на захід від Авдіївки. Якщо рухатися через Воздвиженку, є ризик, що росіян переріжуть до або на трасі 0504 й вони опиняться в оточенні.

Тому станом на зараз говорити про загрозу для Павлограда, коли вони мають хоч і частковий ситуативний успіх, але все ж таки проблематику з виходом навіть на Покровськ, зарано,

– констатував Олександр Коваленко.

Що коїться на Авдіївському напрямку