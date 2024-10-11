Россияне оккупировали 3 населенных пункта в районе стратегически важного Мирнограда, – DeepState

Оккупанты продолжают наступать на Покровском направлении. Враг угрожающе приблизился к Мирнограду.

Как сообщает Генштаб, за последние сутки на Покровском направлении наши защитники отражали 24 атаки. Основные усилия враг сосредоточил в районах Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново.

Смотрите также План победы должен создать условия, в которых Россия не сможет продолжать войну, – Зеленский

Какова ситуация в районе Мирнограда

Мирноград, как и Покровск, является ключевым пунктом для российских оккупантов на пути к стратегически важной Днепропетровской области. Команда DeepState проанализировала обстановку в городе по состоянию на сейчас.

На подступах к этому населенному пункту враг уже занял ряд сел и поселков. Так, последними под оккупацию попали Николаевка, Крутой Яр и Красный Яр.

Ситуация возле Мирнограда: смотрите на карте

Аналитики подчеркивают, что несмотря на определенный спад вражеской активности в районе отрезка Гродовка – Новогродовка, россияне постоянно пытались прорываться с разной интенсивностью через позиции украинских военных. Где-то они действительно уперлись и не имеют успехов, но есть участки, в которых противнику удалось выявить слабые места. Враг имеет успех благодаря использованию тактики обхода места, где сталкивается с сопротивлением.

Николаевка фактически является последним населенным пунктом перед Мирноградом. Поэтому в ближайшем времени большой город почувствует попытки давления и попыток прорываться на южные окраины,

– говорится в анализе DeepState.

Аналитики указывают на плохо подготовленные оборонительные сооружения. Поэтому, считают они, основные усилия по сдерживанию врага лежат на плечах наших отважных бойцов.

Ожидается, что для дальнейшего продвижения враг активизирует большое количество артиллерии, авиации, минометов и тому подобное. Не исключено, что именно в район Мирнограда захватчики подтянут дополнительные силы, чтобы собрать их для развития уже полученного успеха.

К слову, Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений. Таким образом оккупанты ослабили свои группировки на Запорожском, Херсонском и Краматорском направлениях.