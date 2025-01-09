Россияне жалуются на атаку БпЛА "Бобрер": возникли пожары и разрушения

Ночью 8 января в городе Энгельс Саратовской области России прогремели взрывы. В Генштабе ВСУ подтвердили атаку на базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл".

Некоторые российские СМИ заявили, что налет на регион якобы осуществлялся украинскими беспилотниками "Бобер", передает 24 Канал. Каждый из них имел на себе около 10 килограммов взрывчатки и способен пролетать до тысячи километров, утверждают россияне.

Смотрите также Поражена необычная нефтебаза: в Энгельсе хранили уникальное топливо, – Defense Express

Неизвестные россиянам дроны атаковали Энгельс

В российском минобороны сообщили о сбитии 11 БпЛА над Саратовской областью.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что этой в операции Силы обороны Украины применили "неизвестные ранее России дроны, которые не фигурировали в предыдущих атаках".

Важно! Это единственная официальная информация о том, какими БпЛА был атакован "Комбинат Кристалл".

От "Бобров" якобы пострадала не только нефтебаза в Энгельсе. В ночь на 9 января, по словам местных жителей, по меньшей мере 11 взрывов прогремели в российском Славянске-на-Кубани.

Впоследствии власти Кубани сообщили о сбитии 9 беспилотников над Краснодарским краем и повреждении частного дома при падении обломков. Всего над Россией в эту ночь предположительно уничтожено 15 дронов.

Дроны-камикадзе "Бобер" Украинский барражирующий боеприпас большой дальности – более 800 километров. Дрон концерна "Укроборонпром" построен по аэродинамической схеме качки, поэтому легко меняет высоту и хорошо маневрирует в воздухе. Это повышает шансы БпЛА обойти вражескую противовоздушную оборону.

К слову, дальнобойные беспилотники Украина активно начала применять во второй половине 2022 года. Благотворительный фонд "Вернись живым" собрал 230 миллионов гривен, проект назвали Black Box. Тогда цель сбора держали в тайне, но впоследствии сообщили – деньги собирали на 60 БпЛА "Бобер".