В сети появилось видео, на которых можно увидеть, как россияне устанавливают свои триколоры в микрорайонах Часового Яра. Однако аналитики отмечают, что оккупационные войска не захватили город, а лишь провели очередную акцию "флаговтику" в тылу Сил обороны.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Россия объявила о якобы "взятии" Часового Яра: что говорят в ВСУ

Какова ситуация в Часовом Яру?

В сети распространилось видео, на котором российские военные устанавливают флаги в микрорайонах Шевченко и Цех №2 в Часовом Яру. Однако аналитики отмечают, что противник не контролирует ни город, ни указанные районы.

За последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и востока в микрорайон Шевченко и все. Остальные события это банальное проникновение в тыл в темное время с плащами и подъем флагов в светлое время. Большинство из тех "флаготикерів" уже мертва, ведь это акция в один конец,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российским военным за участие в подобных акциях обещают оплачиваемый отпуск, на что они охотно соглашаются.

Аналитики добавили, что контроль Сил обороны над Часовым Яром подтверждают как офицеры оперативно-тактического уровня, так и военнослужащие 24 ОМБр, которые удерживают самый тяжелый участок города.