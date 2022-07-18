россияне заявили о якобы захвате Северска: город под контролем ВСУ

Оккупанты в очередной раз отчитались якобы о переходе Северского под свой контроль. Однако начальник местной администрации опроверг эту информацию.

Как сказал начальник Северской городской военной администрации Алексей Воробьев, город и дальше контролируют вооруженные силы Украины. Хотя именно на Северск и пытаются наступать оккупанты.

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Пропагандистские СМИ ранее сообщили, что Северск перешел под оперативный контроль россиян. По данным помощника министра внутренних дел квазиреспублики "ЛНВ" Виталия Киселева, "освободительные бои" за город ведутся на его окраинах

Ответ представителей Украины

Глава военной администрации Северска подчеркнул, что это все ложь.

Я только оттуда – ездил развозить хлеб. Все под контролем Вооруженных Сил Украины. Северск – это Украина,

- подчеркнул Алексей Воробьев.

Ситуация в Сиверской общине по состоянию на 18 июля остается напряженной. Днем оккупанты били по соседнему селу.

"Сегодня более-менее в Северске тихо было, а в Серебрянке были прилеты", – добавил Воробьев.

Штурмы и бои: ситуация на востоке

На Донецком направлении враг пытается вести штурм возле Григоровки. Сейчас активные бои там все еще продолжаются. Возле Верхнекаменского, Спорного и Серебрянки ВСУ уже отбили оккупантов.

На Бахмутском направлении путинские солдаты обстреляли Берестовое, Курдюмовку, Веселую Долину, Соледар, Бахмут, вершины и территорию Углегорской ТЭС. русская армия вела штурм у Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС. Так и не потерпев успеха, оккупанты были вынуждены отойти. У Берестового противник нанес ракетно-авиационные удары.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиций ВСУ. Били они из минометов, ствольной и реактивной артиллерии возле Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Новомихайловки, Каменского и тому подобное.

На Каменку, Новомихайловку и Угледар враг пытался идти штурмом, но ВСУ помешали. путинские солдаты понесли потери и отошли.

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