ВСУ успешно ударили по Чонгарскому мосту

Российские оккупанты днем ​​заявили об атаке на железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. Уже вечером 29 июля украинские Силы обороны подтвердили успешный удар по Чонгарскому мосту.

Еще в течение дня 29 июля россияне сетовали, что Чонгарский мост поврежден из-за подрыва. Именно поэтому граждан России, рискующих ехать в Крым, направляли объезжать через Армянск, пишет 24 Канал.

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Силы обороны подтвердили атаку по Чонгарскому мосту

Силы обороны Украины и вечером 29 июля подтвердили, что Украина успешно атаковала Чонгарский мост.

Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года,

– заявили украинские военные.

Что говорят оккупанты о "хлопке" в районе Херсона и Крыма

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что ВСУ якобы атаковали железную дорогу между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

По данным коллаборанта, наши военные якобы атаковали железную дорогу 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако враг поспешил заявить, что "все ракеты сбила ПВО".

Несмотря на ложь коллаборанта, россияне в течение дня жаловались, что их не пропускают через Чонгарский мост, расположенный на административной границе Херсонской области и полуострова.

В телеграм-канале "Крымский ветер" написали, что Чонгарский мост все. Ведь российские туристы заявили, что их возвращают и говорят, что мост взорвали, он поврежден и закрыт. Поэтому их направляли ехать в Крым через Армянск.



Чонгарский мост может быть взорван / Скриншот из "Крымского ветра"

По состоянию на вечер 29 июля, ни Украина, ни пропагандисты Путина, кроме пособника Сальдо, эту информацию не комментировали.

У россиян в Казачьей бухте взорвался склад боеприпасов

В Казачьей бухте на территории временно оккупированного Крыма у россиян взорвался склад с боеприпасами. Украинская разведка сообщила, что инцидент у врагов произошел ориентировочно в 22:00 28 июля.

По данным украинской разведки, в районе Казачьей бухты дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов.

Разведка объяснила, что взрывы и детонация на российском складе произошли из-за диверсий.