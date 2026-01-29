Россияне заявили об "энергетическом перемирии": у Зеленского ответили, так ли это на самом деле

Появилась информация, что российским военным якобы отдали приказ прекратить атаки по энергообъектам Киева и в целом Украины. Говорится об "энергетическом перемирии". Однако пока неизвестно, можно ли в это верить, ведь Кремль никогда не придерживался никаких договоренностей.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что следует избегать любых спекуляций на эту тему. Большинство российских средств массовой информации – это пропагандисты, главной целью которых является создавать нереалистичную реальность.

Что известно об энергетическом перемирии?

Михаил Подоляк подчеркнул, если будет существенное продвижение в рамках переговорного процесса, в том числе и по энергетическому перемирию, то президент Владимир Зеленский выйдет и расскажет обо всем.

Россия 90% войны перенесла на разрушение именно энергетической системы Украины. Других инструментов у них сегодня нет,

– сказал он.