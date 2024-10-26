Оккупанты заявляют, что дроны атаковали ряд регионов России: где раздавались взрывы

В России также все более неспокойно. Там заявляют об очередной атаке дронов по регионам.

Российские телеграмм-каналы пишут, что в течение минувшей ночи регионы России атаковали дроны. Там также заявляют о работе ПВО, передает 24 Канал.

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Заявляют об уничтоженных дронах

В России заявляют об атаке беспилотных летательных аппаратов. Согласно сообщениям вражеского минобороны, там работали средства противовоздушной обороны.

Пропагандистские каналы пишут, что средства ПВО перехватили и уничтожили семнадцать БПЛА: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области.

В России утром 25 октября заявляли о ночной атаке дронов. Более того, там говорят о еще одном таинственном объекте, который они зафиксировали.

Говорится о малоразмерном воздушном шаре, который, как говорят оккупанты, они обезвредили. Согласно заявлению оборонного ведомства страны-агрессора, 3 беспилотников тогда было перехвачено и уничтожено над акваторией Азовского моря, 3 над территорией Белгородской области. Еще один дрон якобы обезвредили над территорией Брянской области.