Россияне закрепляются в районе Лисичанска и наступают на Белогоровку

Упорные бои продолжаются на Востоке нашего государства. Наиболее горячо сейчас в районе Лисичанска.

Последнюю информацию обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты закрепляются в районе города.

К теме Враг хотел отбить Ивановку, ВСУ уничтожили состав в Чернобаевке: главное о боях на Юге

Безуспешное наступление на Белогоровку

Наши военные сообщили, что на Донецком направлении основные силы российских оккупантов идут на то, чтобы закрепиться на позициях в районе города Лисичанска. Также хотят закрепиться возле Верхнекаменки. Враг вел наступление возле Белогоровки, но безуспешно, поэтому вынужден был отойти.

Но на Славянском направлении, по данным Генштаба, российские захватчики встали в оборону. При этом продолжают обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Стреляют в районах населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

Россияне пытались вести штурмовые действия недалеко от Мазановки. Но успеха не имели. Нарвались на отпор наших героев и отошли. В Генштабе констатировали, что противник применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

Борьба на Бахмутском и Авдеевском направлениях

В направлении Бахмута российские захватчики вели обстрелы недалеко от Новолуганского и Майского. Били из авиации возле Покровского. Кроме того, российские оккупанты пытаются вести наступление в районе населенного пункта Спорное. Боевые действия там продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал наши позиции. Открывал огонь в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Россияне ведут штурм, потому что надеются, что это поможет им улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Спартак.

Успехи ВСУ на Юге

Пока на Донбассе продолжаются кровавые бои и наши военные вынуждены порой отходить на более выгодные для них позиции, Юг Украины отвоевывает село за селом. Например, вызволили из оккупации Ивановку. Хотя враг хотел отбить, но наши не дали. Более того, ВСУ уничтожили еще и вражеский склад в Чернобаевке.

За сутки 2 июля украинская авиация уничтожила 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления российских захватчиков. Работали фактически по всем направлениям фронта. Российские оккупанты потеряли живую силу и технику. В общем, потери России в этой войне очень большие. Но для них люди – это просто пушечное мясо.

На Херсонском направлении, где продолжаются контрнаступательные действия наших военных, российские оккупанты готовятся вставать в оборону. По словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, их группировка – обречена. Есть несколько путей, как украинские защитники будут освобождать область. Но конечный результат будет один: Херсонщина станет свободной.

Арестович уверял, что в центре Лисичанска россиян нет: смотрите видео