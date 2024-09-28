Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что российская пропаганда активно работает для искажения реальности для детей. Особенно страшно, что делают они это в игровой форме.

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Зачем россияне закупают дроны для школ

По словам политтехнолога, россияне уже с пеленок готовят тех, кто в перспективе будет операторами дронов. Понятно, что эти беспилотники долго в школах не задержатся, их похитят или же сломают, однако эта история все равно остается опасной.

Самое страшное – это когда в игровой форме прокачивают ненависть. Я уверен, что детям наденут еще и виртуальные очки и будет игра "догони украинский танк",

– отметил Тизенгаузен.

Из-за этого российские школьники будут иметь ненависть на подсознательном уровне. Стоит отметить, что в российских школах также проходят уроки "мужества", где рассказывают о подвигах "героев" России. Кроме того, открывают "парты почета героев СВО".

Еще один страшный момент – небольшое количество адекватных россиян отправляют детей в такие школы и не могут сказать детям, что учитель у них и сам Путин является нацистами, потому что ребенок на следующий день в школе это скажет. Тогда домой через несколько минут к ним постучат,

– отметил политтехнолог.

К этой пропаганде привлечена также и церковь России. В частности, российский священник Андрей Ткачев призывает женщин России рожать детей для войны и считает, что критиковать власть является грехом.

Заметьте! Кремль пытается промывать мозги не только российским детям. Так, в оккупированном Крыму в гимназии имени Ильи Сельвинского в Евпатории распространяют литературу от партии "Единая Россия", которая заменяет настоящую историю Крыма пропагандистскими выдумками и прославляет российских военных.