Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що російська пропаганда активно працює для викривлення реальності для дітей. Особливо страшно, що роблять вони це в ігровій формі.

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Навіщо росіяни закуповують дрони для шкіл

За словами політтехнолога, росіяни вже з пелюшок готують тих, хто в перспективі буде операторами дронів. Зрозуміло, що ці безпілотники довго в школах не затримаються, їх повикрадають або ж зламають, однак ця історія все одно залишається небезпечною.

Найстрашніше – це коли в ігровій формі прокачують ненависть. Я впевнений, що дітям одягнуть ще й віртуальні окуляри й буде гра "дожени український танк",

– зауважив Тизенгаузен.

Через це російські школярі будуть мати ненависть на підсвідомому рівні. Варто зазначити, що в російських школах також проходять уроки "мужності", де розповідають про подвиги "героїв" Росії. Крім того, відкривають "парти пошани героїв СВО".

Ще один страшний момент – невелика кількість адекватних росіян відправляють дітей у такі школи та не можуть сказати дітям, що вчитель у них та сам Путін є нацистами, бо дитина на наступний день в школі це скаже. Тоді додому за кілька хвилин до них постукають,

– зазначив політтехнолог.

До цієї пропаганди залучена також і церква Росії. Зокрема, російський священник Андрєй Ткачов закликає жінок Росії народжувати дітей для війни та вважає, що критикувати владу є гріхом.

Зауважте! Кремль намагається промивати мізки не лише російським дітям. Так, в окупованому Криму у гімназії імені Іллі Сельвінського в Євпаторії поширюють літературу від партії "Єдина Росія", яка замінює справжню історію Криму пропагандистськими вигадками та прославляє російських військових.