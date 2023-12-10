Российские оккупанты пугали весь цивилизованный мир, что он замерзнет без их газа. В то же время, не так произошло, как стране-террористке предполагалось. Замерзает пока одна Россия.

В сети россияне жалуются на то, что их жизнь – невыносима. Как грустно (спойлер – нет). Особенно критическая ситуация в Сибири, сообщает 24 Канал.

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Там люди остались без воды и тепла при -30...-40 градусах мороза. Уже известно о первой жертве. Житель села Кузнецово отравился угарным газом, пытаясь согреться. Кроме того, есть пострадавшие. В Хакасии россияне настолько отчаялись в том, что тепло посетит их дома, что приехали в ближайший аэропорт греться.

Не лучше ситуация и в Подмосковье

Между тем, в городе Электросталь – в Подмосковье – замерзают десятки тысяч россиян. Без отопления остались не менее 40 тысяч граждан страны-террористки. Максимально температура воздуха в квартирах поднимается до +12 градусов (и это уже незаурядный праздник).

Люди 24 на 7 отправляют жалобы представителям местных властей. В то же время им, конечно, безразлично. На арену выпустили патриарха Кирилла. Он рассказал, как россиянам хорошо живется и призывал их молиться о Путине.