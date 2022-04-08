Россияне заминировали стиральную машину в жилом доме на Киевщине: была наклеена записка

В одном из жилых домов Киевской области разоблачили еще один непонятный поступок российских военных. Они почему-то решили заминировать стиральную машину.

Это изумило украинских служащих, которые освободили этот город. Поэтому они сняли видео, которое 7 апреля обнародовали в сети.

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Мотивы оккупантов остались загадкой

На записи видно, что в барабане машинки стоит неизвестный предмет. По размеру он как консервная банка, однако также заметны мелкие дротики.

Один из служащих сказал, что при открывании дверцы сработает запал, поэтому может произойти взрыв. Также они показали синюю наклейку, которую там оставили. На маленьком куске бумаги написали "не открывать".

Украинец спросил побратима: "А зачем они это сделали?" Но, вероятно, ответа на этот вопрос никто не знает. На место направили взрывотехников, обезвредивших взрывное устройство.

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Но следует заметить, что владельцам этого дома даже повезло, что техника осталась. Ведь при отступлении с Киевщины часто воровали стиральные машины.

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