Давление на партнеров Украины, – военный эксперт о заминировании ЗАЭС

Россияне снова заминировали оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В частности, взрывоопасные объекты появились в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением станции.

Ситуация на ЗАЭС напряжена на протяжении всего полномасштабного вторжения. В эфире 24 Канала генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко предположил, зачем оккупанты снова заминировали ЗАЭС, шантажируя мир ядерной катастрофой.

Смотрите также Как выгнать путинскую армию из ЗАЭС: военный обзор от Свитана

Целенаправленный шантаж

Российские захватчики своими действиями пытаются привлечь внимание к ситуации на ЗАЭС, чтобы Запад чувствовал угрозу и склонялся в сторону того, что нужно останавливать помощь Украине, перейти к переговорам и легитимировать захваченные украинские земли.

Россия целенаправленно оказывает давление на партнеров Украины. Для нас эта ситуация непростая, но это не значит, что можно идти на любые уступки Кремля, потому что агрессор делает все возможное, чтобы добиться желаемого.

– сказал Романенко.

По его словам, Кремль поднимает информационную планку. Враг оказывает давление на союзников Украины на двух направлениях – это возможная эскалация и применение ядерного оружия.

"Когда проходит определенное время, россияне ищут информационные поводы для того, чтобы снова привлекать внимание, возвращаться к этому вопросу и таким образом оказывать давление на руководство наших союзников", – добавил генерал-лейтенант в отставке.

Блэкауты на ЗАЭС: последние новости

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС вечером 1 декабря произошел полный блэкаут. Обрыв линии электропередач создал угрозу ядерной и радиационной безопасности.

В Минэнерго отреагировали на восьмой блэкаут на Запорожской АЭС за время оккупации. По словам министра энергетики Германа Галущенко, каждый раз мир – на грани повторения Фукусимы, поэтому действия России на ЗАЭС требуют более жесткой реакции мира.

20 января в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС в течение недели теряла на несколько часов резервный источник питания реакторных установок.