Россияне в Запорожье похитили жену украинского военного

Российские военные постоянно похищают украинцев на оккупированных территориях. В Офисе генпрокурора сообщили, что в Запорожье оккупанты взяли в плен жену украинского военного ВСУ с целью психологического давления на ее мужа.

В Офисе генерального прокурора уже возбуждено уголовное производство.

К теме В Каховке оккупанты похитили экс-депутата и ветерана АТО Кожемякина

По данным следствия, во вторник, 5 апреля, российские военные похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, которые воюют в составе Вооруженных Сил Украины.

Угрожая пыткой и причинением вреда жизни и здоровью жены, оккупанты пытались заставить военного ВСУ нарушить присягу.

Кроме того, оккупанты неоднократно похищали работников правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Запорожского региона.

К слову, российские оккупанты принудительно депортируют жителей Мариуполя в ОРДЛО или в Россию. С начала полномасштабной войны оккупанты уже похитили около 40 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Важно – власти призвали эвакуироваться жителей трех областей: смотрите видео