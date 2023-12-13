Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что враг пытается рассредоточить точки запуска дронов-камикадзе.

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Чего боятся россияне

Оккупанты поняли, если украинские военные нашли точки запусков и отследили траекторию полета "Шахедов", то теперь могут нанести ракетный удар и уничтожить их.

"Они просто меняют диспозицию запуска дронов. "Шахеды" запускаются из определенных растяжек, партизанских пусковых установок, трейлеров или грузовиков. Там есть конкретные механизмы", – подчеркнул Роман Свитан.

Обратите внимание! Россия имеет пять мест для запуска "Шахедов": Балаклава в Крыму; Ейск (Краснодарский край); Приморско-Ахтарск (Краснодарский край); Курск; мыс Чауда (Крым).

В большинстве своем российским оккупационным войскам не нужна привязка к местности для запуска БПЛА типа "Шахед". Враг просто пытается маневрировать, чтобы защитить пусковые установки.

Что известно о дроновых атаках