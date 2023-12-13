Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог намагається розосередити точки запуску дронів-камікадзе.

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Чого бояться росіяни

Окупанти зрозуміли, якщо українські військові знайшли точки запусків та відстежили траєкторію польоту "Шахедів", то тепер можуть завдати ракетного удару та знищити їх.

"Вони просто змінюють диспозицію запуску дронів. "Шахеди" запускаються з певних розтяжок, партизанських пускових установок, трейлерів чи вантажівок. Там є конкретні механізми", – підкреслив Роман Світан.

Зверніть увагу! Росія має п'ять місць для запуску "Шахедів": Балаклава у Криму; Єйськ (Краснодарський край); Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край); Курськ; мис Чауда (Крим).

Здебільшого російським окупаційним військам не потрібна прив'язка до місцевості для запуску БпЛА типу "Шахед". Ворог просто намагається маневрувати, щоб захистити пускові установки.

Що відомо про дронові атаки