Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що ворог намагається розосередити точки запуску дронів-камікадзе.
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Чого бояться росіяни
Окупанти зрозуміли, якщо українські військові знайшли точки запусків та відстежили траєкторію польоту "Шахедів", то тепер можуть завдати ракетного удару та знищити їх.
"Вони просто змінюють диспозицію запуску дронів. "Шахеди" запускаються з певних розтяжок, партизанських пускових установок, трейлерів чи вантажівок. Там є конкретні механізми", – підкреслив Роман Світан.
Здебільшого російським окупаційним військам не потрібна прив'язка до місцевості для запуску БпЛА типу "Шахед". Ворог просто намагається маневрувати, щоб захистити пускові установки.
Що відомо про дронові атаки
- У ніч на 13 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу "Шахед" з району Балаклави, що в окупованому Криму. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.
- У Повітряних Силах уточнили, що майже усі ворожі безпілотники були збиті над Одещиною, що є зоною відповідальності повітряного командування "Південь".
- Також один дрон прорвався до Хмельниччини. Уламки збитого безпілотника, на щастя, не поранили людей і не завдали руйнувань інфраструктурі.
- Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив відео, як українські захисники знищили один безпілотник з модернізованого переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".