Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО в ночь на 11 августа?

В ночь на 11 августа (с 18:00 10 августа) противник совершил атаку на Запорожье и Киев противокорабельными ракетами "Циркон", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Курской, Ростовской, Воронежской и Орловской областей.

Также оккупанты атаковали Украину с использованием 120 ударных БПЛА типа Shahed (большинство из них – реактивные), "Гербера" и дронов-имитаторов типа "Пародия" со следующих направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – Россия, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым. Основное направление удара – Киевская область, Запорожье.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны,

– отметили военные.



Работа ПВО в ночь на 11 августа / Инфографика Воздушных сил ВСУ

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – резюмировали Воздушные силы.

Напомним, ночью 11 августа россияне нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. Одна из ракет упала на территории детской больницы в Шевченковском районе, там образовались две воронки. В другом месте пострадал один человек, также возникли пожары.

Также под ударом было и Запорожье. По предварительным данным, там ранения получили не менее 20 человек, 6 погибли. Удар по городу пришелся на жилую застройку, а также на промышленные и критически важные объекты инфраструктуры.