Август для Харькова начался с атаки БПЛА "Молния". Вечером 1 числа месяца пострадал от такого дрона Киевский район города. Произошло попадание вражеского БПЛА в дерево вблизи жилой многоэтажки.

Эти дроны считаются более-менее безопасными, потому что чаще всего не несут такого большого боевого заряда, как другие. Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, однако отметив, что разрушения от них могут быть значительными, если происходит попадание в здание.

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Среди пострадавших – 11 харьковчан

В результате атаки дроном "Молния" на харьковский дом есть пострадавшие, в том числе три ребенка.

Многоэтажку от удара прикрыло дерево. Однако в результате атаки пострадали 11 человек, несколько из них обращались к медикам, по состоянию на вечер 2 августа некоторые находились в больнице,

– озвучила Черненко.

У людей были ранения от обломков. Квартиры на первом, втором и выше этажах побило ими. Одна из пострадавших, которая обратилась к медикам, рассказала, что в момент удара ее мужа и ребенка, к счастью, дома не было.

"Услышала сигнал тревоги, взяла телефон, хотела почитать, что и куда летит. Поняла, что к нам. Хотела выйти в коридор и услышала свист. Я упала на пол, получилось отвернуться от обломков. В первые минуты что-то глушило, я не слышала, потом пришла в себя, взяла вещи, поискала кота, вышла из квартиры", – рассказала Анастасия, пострадавшая.

Глава администрации Киевского района Нелли Казанжиева отметила, что это исключительно жилой район, никакой промышленной инфраструктуры здесь вообще нет и не было.

Это бесчеловечные нападки на наших горожан,

– озвучила Казанжиева.

Последствия атаки в Киевском районе Харькова/ Скриншоты из видео 24 Канала

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