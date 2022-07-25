россияне запустили ракеты по Чугуеву ночью 25 июля: все, что известно об атаке

российские оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву около 3 часов ночи. Они попали в Дом культуры, где скрывались местные жители.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Все, что известно об атаке по гражданской инфраструктуре города Харьковщины, читайте в материале 24 канала.

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На месте происшествия вспыхнул пожар

В ГСЧС сообщили, что после попадания смертоносного снаряда в Доме культуры вспыхнул пожар. Огонь охватил 70 квадратных метров помещения. Спасатели оперативно погасили пламя.

Под завалами Дома культуры оказались люди

Во время воздушной тревоги в подвале Дома культуры прятались местные жители. После попадания ракеты они оказались под завалами.

По словам главы городского совета Анны Минаевой, женщину и 3 мужчин удалось спасти. В то же время под домом еще могут находиться 3 человека, пишет "Суспільне". В настоящее время спасатели их ищут.

Не было ни военных, никого, просто здание культуры. Сегодня мы видим, что от него осталось. Дом полностью разрушен, он не подлежит восстановлению. Поисковые работы продолжаются. Будем надеяться, что люди живы, но... Хотелось бы в это верить,

– отметила Минаева.

По данным прокуратуры Харьковской области, ранения получила 46-летняя женщина.

Последствия обстрела Дома культуры в Чугуеве / Фото Олега Синегубова и прокуратуры

Под удар попали и другие постройки

В результате обстрела пострадал не только Дом культуры, но и другая гражданская инфраструктура:

школа, в которой к моменту обстрела никого не было;

здание, в котором размещалась библиотека и спортивный зал;

жилые дома;

также известно, что снаряды попали по открытой территории.

Оккупанты били ракетами по Чугуеву / Фото Суспільне

Чем россияне обстреляли Чугуев

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что? по предварительным данным полицейских, российские войска открыли огонь из зенитно-ракетных комплексов С-300. Такими же ракетами враг обстреливает Николаев.

Прокуратура возбудила уголовное дело

На месте происшествия работают все службы. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Они уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.

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