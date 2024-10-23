Россия запустила "Шахеды": где существует угроза ударов БПЛА

Вечером 23 октября российская армия снова начала террор Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Воздушные силы предупредили об угрозе ударов.

Первые "Шахеды" пересекли воздушное пространство Украины около 17 часов. Для каких областей тревога, сообщает 24 Канал.

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Тревога в Украине