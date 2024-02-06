Россияне пустили "Шахеды", на Юге уже работает ПВО: куда летят ударные дроны сейчас

Вечером 6 февраля после некоторого перерыва россияне снова запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды".

В Воздушных силах объяснили, почему Россия долго не запускала дроны. Сейчас воздушная тревога связана именно с запуском "Шахедов". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Где объявлена тревога в Украине