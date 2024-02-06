Россияне пустили "Шахеды", на Юге уже работает ПВО: куда летят ударные дроны сейчас

6 февраля 2024, 23:30
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Вечером 6 февраля после некоторого перерыва россияне снова запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды".

В Воздушных силах объяснили, почему Россия долго не запускала дроны. Сейчас воздушная тревога связана именно с запуском "Шахедов". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!

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Где объявлена тревога в Украине

 

00:35, 07 февраля

Воздушная тревога прозвучала в Одесской и Полтавской областях.

Между тем Воздушные силы заявили, что несколько групп "Шахедов" находятся в Кировоградской области и имеют направление движения на Кропивницкий и Кременчуг, что в Полтавской области.

00:22, 07 февраля

В Силах обороны Юга Украины заявили, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов. Военные также напомнили, что интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни!

Там также призвали беречь себя, находиться в укрытиях, не препятствовать Силам обороны.

00:11, 07 февраля

Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Херсонской области по вражеским БпЛА

00:04, 07 февраля

Группа "Шахедов" на Кировоградщине движется в направлении Кропивницкого.

00:02, 07 февраля

Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины движутся в направлении Одесской области.
 

23:47, 06 февраля

Еще одна группа "Шахедов" движется на Николаевщину с юга.

23:41, 06 февраля

Воздушная тревога расширилась на Запорожье и теперь охватывает четыре области.

23:35, 06 февраля

Воздушные силы детализировали, куда сейчас летят "Шахеды":

  • несколько групп дронов на Николаевщине движутся в направлении Кировоградской области;
  • группа "Шахедов" на Кировоградщине летит курсом на северо-запад;
  • группа "Шахедов" на Херсонщине направляется на Николаевщину.
23:30, 06 февраля

Мониторинговые паблики пишут, что фиксируется "Шахед" в направлении Херсона.

23:20, 06 февраля

На 23:20 тревога объявлена в трех областях:

  • Херсонская;
  • Николаевская;
  • Кировоградская.
23:17, 06 февраля

"Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области.
 

22:42, 06 февраля

Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.
 

Автор: Ірина Чеботнікова