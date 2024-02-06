Россияне пустили "Шахеды", на Юге уже работает ПВО: куда летят ударные дроны сейчас
Вечером 6 февраля после некоторого перерыва россияне снова запустили ударные беспилотники. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды".
В Воздушных силах объяснили, почему Россия долго не запускала дроны. Сейчас воздушная тревога связана именно с запуском "Шахедов". Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие!
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Где объявлена тревога в Украине
Воздушная тревога прозвучала в Одесской и Полтавской областях. Между тем Воздушные силы заявили, что несколько групп "Шахедов" находятся в Кировоградской области и имеют направление движения на Кропивницкий и Кременчуг, что в Полтавской области. В Силах обороны Юга Украины заявили, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов. Военные также напомнили, что интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни! Там также призвали беречь себя, находиться в укрытиях, не препятствовать Силам обороны. Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Херсонской области по вражеским БпЛА Группа "Шахедов" на Кировоградщине движется в направлении Кропивницкого. Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины движутся в направлении Одесской области. Еще одна группа "Шахедов" движется на Николаевщину с юга. Воздушная тревога расширилась на Запорожье и теперь охватывает четыре области. Воздушные силы детализировали, куда сейчас летят "Шахеды": Мониторинговые паблики пишут, что фиксируется "Шахед" в направлении Херсона. На 23:20 тревога объявлена в трех областях: "Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области. Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.
Воздушная тревога прозвучала в Одесской и Полтавской областях.
Между тем Воздушные силы заявили, что несколько групп "Шахедов" находятся в Кировоградской области и имеют направление движения на Кропивницкий и Кременчуг, что в Полтавской области.
В Силах обороны Юга Украины заявили, что идет боевая работа по областям, где фиксируется движение ударных дронов. Военные также напомнили, что интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни!
Там также призвали беречь себя, находиться в укрытиях, не препятствовать Силам обороны.
Местные телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Херсонской области по вражеским БпЛА
Группа "Шахедов" на Кировоградщине движется в направлении Кропивницкого.
Несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины движутся в направлении Одесской области.
Еще одна группа "Шахедов" движется на Николаевщину с юга.
Воздушная тревога расширилась на Запорожье и теперь охватывает четыре области.
Воздушные силы детализировали, куда сейчас летят "Шахеды":
Мониторинговые паблики пишут, что фиксируется "Шахед" в направлении Херсона.
На 23:20 тревога объявлена в трех областях:
"Шахеды" из Николаевской области в направлении Кировоградской области.
Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА.