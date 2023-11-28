В Киевской и Хмельницкой областях работала ПВО: группы "Шахедов" были в воздушном пространстве

Российские оккупанты вечером 28 ноября снова атаковали Украину "Шахедами". Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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Кроме того, отмечают, что доверять стоит только информации из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.

Что происходит в Украине

Отбой тревоги в Хмельницкой области и угрозы БПЛА в целом.СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Информация – не подтверждена.Воздушные силы предупредили, что ударные БпЛА двигаются на границе Кировоградской и Николаевской области в северо-западном направлении. Кроме того, БПЛА – в Винницкой области.Воздушная тревога была объявлена в Тернопольской области.В Киевской области – отбой.Воздушная тревога была объявлена в Тернопольской области.Воздушные силы подчеркнули: есть угроза атаки БПЛА во всех областях, где объявлена воздушная тревога.В настоящее время воздушная тревога продолжается в таких областях: Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская.На территории Киевской области работает ПВО. Людям напоминают, что его работу нельзя фотографировать или снимать на видео.Пока известно о движении ударных БПЛА в Винницкой, Киевской и Херсонской областях.Об угрозе предупредили жителей Черкасс. Подчеркнули, что вражеские БПЛА – уже в районе города.Защитники украинского неба рассказали, что ударные БПЛА – на границе Херсонской и Днепропетровской области.Воздушные силы предупредили, что несколько групп ударных БПЛА двигаются через Днепропетровскую область. Они держат курс на северо-западное направление.