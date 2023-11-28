В Киевской и Хмельницкой областях работала ПВО: группы "Шахедов" были в воздушном пространстве
28 ноября 2023, 21:47Читати новину українською
Российские оккупанты вечером 28 ноября снова атаковали Украину "Шахедами". Воздушная тревога была объявлена в ряде областей.
Людей призывают немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.
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Кроме того, отмечают, что доверять стоит только информации из официальных источников. Российские оккупанты ведут активную информационную войну и атакуют Украину не только дронами и ракетами, но и фейками.
Что происходит в Украине00:35 Отбой тревоги в Хмельницкой области и угрозы БПЛА в целом.22:30 СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области. Информация – не подтверждена.22:40 Воздушные силы предупредили, что ударные БпЛА двигаются на границе Кировоградской и Николаевской области в северо-западном направлении. Кроме того, БПЛА – в Винницкой области.
21:56 Воздушная тревога была объявлена в Тернопольской области. 22:11 В Киевской области – отбой.21:56 Воздушная тревога была объявлена в Тернопольской области.21:41 Воздушные силы подчеркнули: есть угроза атаки БПЛА во всех областях, где объявлена воздушная тревога.21:47 В настоящее время воздушная тревога продолжается в таких областях: Киевская, Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская.
21:06 На территории Киевской области работает ПВО. Людям напоминают, что его работу нельзя фотографировать или снимать на видео.
20:58 Пока известно о движении ударных БПЛА в Винницкой, Киевской и Херсонской областях.
20:38 Об угрозе предупредили жителей Черкасс. Подчеркнули, что вражеские БПЛА – уже в районе города.
19:00 Защитники украинского неба рассказали, что ударные БПЛА – на границе Херсонской и Днепропетровской области.
18:58 Воздушные силы предупредили, что несколько групп ударных БПЛА двигаются через Днепропетровскую область. Они держат курс на северо-западное направление.