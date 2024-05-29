Россияне запустили "Шахеды" по Украине: в Днепре слышали взрывы

Вечером 29 мая Россия запустила на Украину несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога быстро разрастается по вектору движения вражеских БпЛА.

В регионах начала работать ПВО. Воздушные силы отметили, что в случае объявления воздушной тревоги в вашей области необходимо перейти в укрытие.

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Россия запустила по Украине "Шахеды"