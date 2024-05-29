Россияне запустили "Шахеды" по Украине: в Днепре слышали взрывы
Вечером 29 мая Россия запустила на Украину несколько групп дронов-камикадзе "Шахед". Воздушная тревога быстро разрастается по вектору движения вражеских БпЛА.
В регионах начала работать ПВО. Воздушные силы отметили, что в случае объявления воздушной тревоги в вашей области необходимо перейти в укрытие.
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Россия запустила по Украине "Шахеды"
Воздушную тревогу объявили и в Киевской области. Воздушные силы предупредили, что в регион из Черкасской области движутся ударные БпЛА. Группа беспилотников в Одесской и Черкасской областях движется в северо-западном направлении на Виннитчину. Группа ударных БпЛА движется в сторону Черкасской области из Кировоградской области. Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря летит в направлении Николаевщины. В районе Днепра снова зафиксировали вражеские БпЛА. Жителей города призвали не покидать укрытия. В Воздушных силах сообщили о движении четырех групп "Шахедов". Они летят в разных направлениях: ПС предупредили, что в Черкасской области – угроза применения ударных БпЛА, которые движутся с Кировоградщины. Силы обороны Юга предупредили, что в регионах продолжается боевая работа. Напоминаем, Это также может быть опасно. Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны, Воздушные силы сообщили, что БпЛА движутся в Николаевскую область по направлению с Херсонщины. Еще одна группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Местные жители Днепра сообщили, что в городе раздались звуки взрывов. Очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в направлении Днепропетровщины. В районе Днепра вражеский БпЛА. Воздушные силы призвали местных жителей срочно перейти в укрытие. Группы "Шахедов" на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра и Харьковщины. Воздушные силы опубликовали сообщение об угрозе применения ударных БпЛА для Днепропетровской, Запорожской и Херсонская области.
– говорится в сообщении.
Воздушную тревогу объявили и в Киевской области. Воздушные силы предупредили, что в регион из Черкасской области движутся ударные БпЛА.
Группа беспилотников в Одесской и Черкасской областях движется в северо-западном направлении на Виннитчину.
Группа ударных БпЛА движется в сторону Черкасской области из Кировоградской области.
Очередная группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря летит в направлении Николаевщины.
В районе Днепра снова зафиксировали вражеские БпЛА. Жителей города призвали не покидать укрытия.
В Воздушных силах сообщили о движении четырех групп "Шахедов". Они летят в разных направлениях:
ПС предупредили, что в Черкасской области – угроза применения ударных БпЛА, которые движутся с Кировоградщины.
Силы обороны Юга предупредили, что в регионах продолжается боевая работа.
Напоминаем, Это также может быть опасно. Интересные кадры работы ПВО не должны стоить вам жизни. Берегите себя, находитесь в укрытиях, не препятствуйте Силам обороны,
Воздушные силы сообщили, что БпЛА движутся в Николаевскую область по направлению с Херсонщины.
Еще одна группа вражеских БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Местные жители Днепра сообщили, что в городе раздались звуки взрывов.
Очередная группа вражеских БпЛА на Запорожье движется в направлении Днепропетровщины.
В районе Днепра вражеский БпЛА. Воздушные силы призвали местных жителей срочно перейти в укрытие.
Группы "Шахедов" на Днепропетровщине движутся в направлении Днепра и Харьковщины.
Воздушные силы опубликовали сообщение об угрозе применения ударных БпЛА для Днепропетровской, Запорожской и Херсонская области.