Россияне запустили "Шахеды" с Севера и Юга: где раздается воздушная тревога

Поздним вечером 28 декабря российские военные запустили несколько групп "Шахедов". Рассказываем, в каких областях воздушная тревога и сохраняется ли угроза атаки дронами-камикадзе.

Об угрозе атаки дронами-камикадзе стало известно после 22:00. Об этом украинцы известили в Воздушных силах ВСУ. Рассказываем, в каких областях летают "Шахеды".

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В каких областях угроза "Шахедов"

29 декабря

В Кировоградской и Черкасской областях объявили отбой воздушной тревоги.

В Хмельницкой области объявили воздушную тревогу.В Киеве – отбой воздушной тревоги.Воздушные силы отметили: "Ровенская область – угроза ударных БПЛА!"Воздушную тревогу объявили в Николаевской области.

Воздушные силы предупреждают: "Группа "Шахедов" из Кировоградщины двигается в направлении Винницкой области!"Воздушная тревога в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.Воздушные силы пишут: "Движение ударных БПЛА через север Киевщины в направлении Житомирской области!" В Житомирской области объявили воздушную тревогу.Воздушные пилы предупреждают: "Черкасская область – угроза применения ударных БПЛА!" В регионе раздается воздушная тревога.Воздушные силы пишут: "Ударные БПЛА в Кировоградской области двигаются в северо-западном направлении".По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Кировоградщине, Днепропетровщине, Запорожье, Донецкой области, Херсонской, Николаевской и Одесской областях.Воздушную тревогу объявили в Киеве. Связано это с также дронами-камикадзе.



28 декабря

"Шахедами" бьют чуть ли не каждый день

Так, в ночь на 28 декабря враг также запустил дроны-камикадзе. Их было меньше, но это не значит, что они никому не угрожали.

Как отметили в Воздушных силах утром 28 декабря, оккупанты запустили восемь "Шахедов" из района Приморско-Ахтарска в России.

Семь ударных БПЛА удалось сбить истребительной авиацией, подразделениями зенитных ракетных войск, а также мобильными огневыми группами Воздушных сил ВСУ и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал: "Одесса. Оставайтесь в безопасности – это важно!"СМИ начали писать, что "Шахед" или его обломки могли попасть в многоэтажку в Одессе. Пока официальной информации не поступало.Воздушную тревогу объявили в Кировоградской области.Воздушные силы ВСУ предупреждают: "Очередная группа ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Черноморск, Одесса)!"Силы обороны юга Украины написали: "Мы уже работаем, а вы нам не мешайте, врагу не помогайте!" То есть ПВО выполняет свою работу, а ваша задача – не фиксировать ее. А еще лучше – находиться в укрытиях.Воздушные силы пишут: "Несколько групп ударных БПЛА на Черниговщине двигаются в юго-западном направлении (Нежин)".Воздушные силы предупреждают: "Движение очередной группы ударных БПЛА из Херсона в северо-западном направлении. Угроза для Днепропетровской области".Воздушную тревогу объявили жителям Днепропетровской области.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Сумской, Черниговской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.Воздушные силы предупреждают, что "Шахеды" летят в направлении Белгород-Днестровского района.Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Черного моря летять в направлении Одесской области. Глава ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского и Белгород-Днестровского районов. Их призвал находиться в укрытиях к отбою.Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" из Херсонской области летят в направлении Николаевской.Также в Воздушных силах отметили, что через Сумскую область "Шахеды" летят в направлении Черниговщины.Стало известно, что в Сумской области существует угроза применения дронов-камикадзе. Об этом известили Воздушные силы ВСУ.