Россия запустила сверхзвуковые ракеты "Оникс": в Одесской области раздались взрывы

Российские оккупанты запустили сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе Одесской области.

По данным военных, ракеты ориентировочно в 18:44 21 сентября двигались в направлении Затоки. Впоследствии в Одесской области таки прогремели взрывы, пишет 24 Канал.

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Что известно об атаке россиян ракетами типа "Оникс"

Угроза южных областей. Предварительно были произведены пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс",

– заявили Воздушные силы ВСУ.

Ориентировочно в 18:49 21 сентября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Белгород-Днестровского района пройти к укрытиям.

"Будьте там до отбоя. Это важно!" – призвал чиновник.

Стоит отметить, что местные телеграм-каналы сообщили в Одесской области, раздались взрывы. По состоянию на 19 часов 21 сентября местные власти не комментировали ситуацию.

Уже в 18:57 раздался отбой воздушной тревоги в Одесской области и на юге Украины в целом.

Атака по Украине 21 сентября