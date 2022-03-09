Россияне заранее знали, что бомбят именно роддом: о нем заговорили за 4 часа до атаки

Россияне еще раз продемонстрировали, что их циничности нет предела. Атакуя Мариуполь, вражеское командование знало, что бомбы будут сбрасываться именно на роддом.

Более того, оккупанты пытались перекинуть вину на украинскую армию. Впрочем, просчитались со временем и заговорили о больнице в Мариуполе примерно за 4 часа до атаки.

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Россияне знали о роддоме в Мариуполе

Представитель российского МИД Мария Захарова вспомнила о роддоме в ходе своего брифинга 9 марта. Она придумывала, будто Вооруженные силы Украины выгнали оттуда пациентов и обустроили огневые позиции. Дальше был длинный монолог с ложными и абсурдными обвинениями в сторону ВСУ.

Чтобы надавить на эмоции россиян, прикипевших к экранам телевизоров в ожидании новенькой "дозы" пропаганды, Захарова вспомнила о захвате больницы в российском Буденновске в 1995 году.

Она отмечала, что, мол, нет оправдания людям, которые к такому прибегают. Что ж, в этом спикер ведомства государства-агрессора права: россияне еще раз доказали, что они изверги, и непременно поплатятся за содеянное в Мариуполе и других украинских городах.

Захарова вспоминает о роддоме в Мариуполе еще перед атакой: смотрите видео



Оккупанты бомбили Мариуполь

Российские захватчики убивают мирных жителей Украины. 9 марта оккупанты полностью уничтожили роддом в центре Мариуполя, а также больницу, детское отделение и терапию. Там находилось много беременных женщин и матерей с детьми, но орки с этим не считались. В Донецкой ОВА сообщили, что в результате атаки пострадали 17 человек – персонал и роженицы. По предварительной информации, среди детей никто не травмировался, а жертв, к счастью, нет.

Подлый удар врага по роддому прокомментировал городской глава Вадим Бойченко. Он не сомневается, что оккупантов ждет скамья подсудимых в Гааге. "Это военное преступление будет наказано, а виновники будут гореть в аду", – подчеркнул мэр Мариуполя.

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