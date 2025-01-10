Россияне уже не рвутся переселяться: кого теперь завозят оккупанты на Херсонщину

Ранее россияне активно свозили на оккупированные территории свое население и этнические меньшинства для расселения. Однако на оккупированной части Херсонской области теперь их стало меньше из-за осознания опасности.

Зато есть определенные люди, которых "не жалко". Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, заметив, что они заселяются в пустые дома украинцев.

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Кого россияне завозят на Херсонщину

По словам журналистки, оккупанты действительно раньше привозили своих людей для расселения на Херсонщине. Осенью и зимой прошлого года этот процесс немного остановился, ведь оккупанты активизировали военные действия. Несмотря на это, процесс переселения не останавливается.

Был период, когда россияне активизировали даже свои этнические меньшинства, чтобы показывать россиянам и международному сообществу, что они уважают все этнические общины.

Однако сейчас в Херсонской области этого стало немного меньше. Не слишком рвутся теперь россияне на Херсонщину. Они начинают понимать, что там довольно опасно и шумно. Теперь они активизировали переезд семей военных, которые воюют на Херсонском направлении,

– отметила Вирлич.

Журналистка добавила, что Россия заселяет семьи оккупантов в пустые дома украинцев, которые выехали из оккупации.

Зато в оккупированном Мариуполе враг активно выселяет семьи украинских военнослужащих. К таким семьям приходят домой, проводят обыски, в частности ищут переписку с военными. Им предлагают депортацию или сотрудничество с ФСБ.