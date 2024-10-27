Россияне, вероятно, продвинулись у Богоявленка возле Угледара, – DeepState
Источник:DeepState
Аналитики DeepState фиксируют продвижение россиян возле города Угледар Донецкой области. В частности, враг мог зайти в село Богоявленка.
Напомним, ВСУ вышли из Угледара в начале октября. Причиной стала угроза окружения украинской группировки в городе.
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Продвижение россиян возле Угледара
В DeepState сообщают, что россияне подняли красный флаг в центре Богоявленки.
Пока неизвестно полностью ли село под врагом, но уже вчера было известно, что их пехота с юга и запада населенного пункта начала просачиваться в глубину,
– отмечают аналитики.
Отметим, что в утреннем обновлении карты DeepState сообщили о продвижении врага и у Шахтерского и Новоукраинки. Эти населенные пункты расположены неподалеку Угледара.
Какая ситуация возле Угледара: смотрите на карте
Также аналитики опубликовали фото россиян, вероятно, в здании городского совета Селидово. Там отметили, что ожидают официальной информации по поводу ситуации.