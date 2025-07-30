Вооруженные силы Украины опровергли российские сообщения о якобы захвате села Малиевка в Днепропетровской области. Населенный пункт находится под полным контролем ВСУ, а силы противника, которые пытались закрепиться в этом районе, были ликвидированы.

Российские солдаты ранее сняли видео из села Малиевка, где установили свой флаг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 31 отдельной механизированной бригады имени генерала-хорунжего Леонида Ступницкого.

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Как попытка захватить Малиевку для россиян провалилась?

26 июля в соцсети X появилось видео, на котором российские военные из 336-й отдельной бригады морской пехоты устанавливают свой флаг в Малиевке. Это стало основанием для пропагандистских медиа Кремля заявить о продвижении оккупантов на территории Днепропетровщины.

"Враг не оставляет попыток войти в Днепропетровскую область в зоне боевой ответственности 31 отдельной механизированной бригады. Однако попытка вражеского наступления захлебнулась. Через несколько часов после обнародования видео оккупантов уничтожили усилиями подразделений 31 ОМБр и смежных подразделений", – говорится в сообщении.

Бойцы 31-й бригады обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение позиций противника и демонстрацию украинского флага на том же месте, где стоял российский флаг.

Украинские военные уничтожают россиян в Малиевке: смотрите видео