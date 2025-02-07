Оккупанты не продают инсулин и другие лекарства украинцам без российского паспорта

На временно оккупированных территориях россияне осуществляют принудительную паспортизацию населения. В частности оккупанты распорядились запретить продажу в аптеках жизненно важных препаратов людям, которые не получили российский паспорт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

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Россия продолжает нарушать нормы международного права

Россияне запретили продажу инсулина и лекарств для щитовидной железы украинцам, которые не получили паспорт страны-агрессора. К тому же с февраля 2025 года оккупационные администрации запрещают оказывать медицинскую помощь всем, кто отказался от незаконного приобретения российского гражданства.

Также, по данным ГУР, пожилым людям, которые остаются в оккупации без российских паспортов, захватчики с начала 2025 года прекратили выплачивать пенсии.

К людям, которые пытаются избегать своего взаимодействия и сотрудничества с российско-оккупационными органами, применяют угрозы депортации в отдаленные регионы России,

– говорится в сообщении.

В разведке отметили, что мужское население в оккупации находится под постоянным давлением россиян и угрозой принудительной мобилизации во вражескую армию.

По словам ГУР, ситуация на оккупированных территориях Украины иллюстрирует системное нарушение государством-агрессором норм международного права и продолжение его преступной геноцидной политики в отношении украинского народа.