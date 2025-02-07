Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
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Росія продовжує порушувати норми міжнародного права
Росіяни заборонили продаж інсуліну та ліків для щитовидної залози українцям, які не отримали паспорт країни-агресорки. До того ж з лютого 2025 року окупаційні адміністрації забороняють надавати медичну допомогу усім, хто відмовився від незаконного набуття російського громадянства.
Також, за даними ГУР, людям похилого віку, які залишаються в окупації без російських паспортів, загарбники з початку 2025 року припинили виплачувати пенсії.
До людей, які намагаються уникати своєї взаємодії та співпраці з російсько-окупаційними органами, застосовують погрози депортації до віддалених регіонів Росії,
– йдеться в повідомленні.
У розвідці наголосили, що чоловіче населення в окупації перебуває під постійним тиском росіян та загрозою примусової мобілізації до ворожої армії.
За словами ГУР, ситуація на окупованих територіях України ілюструє системне порушення державою-агресоркою норм міжнародного права та продовження її злочинної геноцидної політики щодо українського народу.