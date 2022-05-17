Россияне засветили на Луганщине запрещенную "машину смерти"

На Луганском направлении враг продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов с целью нанесения огневого поражения подразделениям Вооруженных Сил Украины и жилым кварталам городов. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Чем оккупанты выжигают украинскую землю

Усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, российские оккупанты пытались развить наступление в направлении Северодонецка. Успеха не имели, понесли потери.

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Подтвердилась информация о применении российскими оккупантами термобарического оружия. В частности – тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек".

Термобарическое оружие использует кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва. Его фугасное действие длится дольше, чем у обычного взрывчатого вещества. Оно может разрушить инфраструктуру, нанести значительный ущерб внутренним органам человека и вызвать сильные ожоги, приводящие к смерти.

Первые упоминания о наличии на вооружении у участников незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Луганщины термобарического оружия датируются августом 2014 года. 12 августа 2014 года аналитический отдел "Правого Дела" обнародовал информацию о том, что у боевиков появились три установки ТОС-1 "Буратино", которые будут нацелены на Луганский аэропорт. Стоит отметить, что эта информация была мгновенно обнародована российскими СМИ.

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11 января 2021 года Россия начала военные учения возле границ с Украиной. Маневры происходили на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

По информации "Правого Дела", в этих учениях возле границ с Украиной впервые за длительное время были задействованы огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и их модернизированные версии ТОС-1А "Солнцепек". Впоследствии российская сторона была вынуждена подтвердить эту информацию "Правого Дела".

10 марта 2022 года в украинских СМИ сообщили, что Минобороны России подтвердило, что применяет в Украине тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А), которые используют термобарические ракеты. Об этом информировало Госспецсвязи в телеграм-канале со ссылкой на данные британской разведки.

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Напомним, недавно аналитический отдел общественной инициативы "Правое Дело" обнародовал информацию о том, что местными источниками организации зафиксирована передислокация в оккупированный город Луганск тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А).

"Правое Дело" отмечало, что применение российскими оккупантами ТОС будет считаться таким, которое нанесет чрезмерные повреждения объектам критической и гражданской инфраструктуры украинских городов.



Россияне используют запретное оружие, несмотря на опасность для гражданского населения / Фото Дмитрия Снегирева

Использование термобарического оружия строго регулируется законом о вооруженных конфликтах. Оно не может применяться против военных целей, если это подвергает опасности гражданское население.

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Напомню, в разведке Министерства обороны Великобритании отметили, что Россия, вероятно, будет прибегать к еще более неизбирательным артиллерийским бомбардировкам. Сообщается, что оккупанты планируют нарастить темп наступления на Донбассе.