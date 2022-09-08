Россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию
Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян. Они жалуются на массовые отказы во въезде.
Россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию
Каждый день запрет на въезд получают несколько десятков россиян. Об этом сообщают РосСМИ.
Читайте также Постпреды стран ЕС могут утвердить остановку соглашения об упрощенном визовом режиме с россией
По данным одного из пропагандистских медиа, усиление контроля на границе началось несколько недель назад. Ограничения по въезду коснулись россиян независимо от их обстоятельств и причин поездки.
Если нет документа на жительство, вида на жительство, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан,
– отметил директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.
Отмечается, что с марта по июнь 2022 года 3036 граждан россии "развернули" на въезде Грузии. Причины этого в МВД страны не разъясняли.
Кроме того, как известно, шестая часть россиян, приехавших в Грузию после начала войны в Украине, задержались там дольше месяца.
Ограничения для российских туристов: коротко
- Страны Балтии и Польша выступали за полный запрет на въезд российских туристов в Евросоюз. Одним из первых о соответствующем запрете заговорил президент Владимир Зеленский.
- Глава государства призвал страны Запада ограничить въезд для россиян, чтобы это повлекло за собой давление на лидера россии владимира путина.
- Предложение Зеленского нашло поддержку в Польше, странах Балтии и других стран. Напротив, против выступили Германия, Франция и еще несколько стран ЕС.
- В итоге Евросоюз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.
Может заинтересовать – США отказали Лаврову в визе: смотрите видео