Грузия усилила контроль на границе для въезжающих в страну россиян. Они жалуются на массовые отказы во въезде.

Россияне жалуются, что их массово не пускают в Грузию

Каждый день запрет на въезд получают несколько десятков россиян. Об этом сообщают РосСМИ.

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По данным одного из пропагандистских медиа, усиление контроля на границе началось несколько недель назад. Ограничения по въезду коснулись россиян независимо от их обстоятельств и причин поездки.

Если нет документа на жительство, вида на жительство, то никакие другие документы не являются гарантией въезда в Грузию для российских граждан,

– отметил директор общественной организации Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев.

Отмечается, что с марта по июнь 2022 года 3036 граждан россии "развернули" на въезде Грузии. Причины этого в МВД страны не разъясняли.

Кроме того, как известно, шестая часть россиян, приехавших в Грузию после начала войны в Украине, задержались там дольше месяца.

Ограничения для российских туристов: коротко

Страны Балтии и Польша выступали за полный запрет на въезд российских туристов в Евросоюз. Одним из первых о соответствующем запрете заговорил президент Владимир Зеленский.

Глава государства призвал страны Запада ограничить въезд для россиян, чтобы это повлекло за собой давление на лидера россии владимира путина.

Предложение Зеленского нашло поддержку в Польше, странах Балтии и других стран. Напротив, против выступили Германия, Франция и еще несколько стран ЕС.

В итоге Евросоюз решил приостановить с россией соглашение об упрощенной выдаче виз.

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