Я сам хочу быть украинцем, – порция раскаяния оккупантов на горячей линии "Хочу жить"

Россияне, не желающие ничего менять в своей стране, жалуются на тяжелую судьбу на горячей линии "Хочу жить". В этот раз Стратком ВСУ поделился телефонным разговором с жителем Москвы.

Мужчина рассказывает, что повестку еще не получал. Однако уже испытал попытки ее вручения.

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Житель Москвы спросил, что ему делать, и заверил, что не будет убивать украинцев.

Я не орк, я прекрасно понимаю, что происходит. Я бы просто хотел сохранить свою жизнь. В любом случае я не буду убивать украинцев. Я хочу стать гражданином Украины. Я хочу отказаться от своего гражданства,

– заявил мужчина.

Стратком ВСУ призвал всех россиян, желающих сохранить свои жизни, сдаваться в плен.

Номера горячей линии "Хочу жить":

+38 066 580 34 98;

+38 093 119 29 84

"Бункерный дед" похвастались "мобиками"

Владимир Путин заявил, что в России мобилизовали уже 318 тысяч человек. По словам главы Кремля, 49 тысяч из них – уже на войне. В то же время Путин и Сергей Шойгу не договорились по поводу этой цифры. Ранее Шойгу говорил, что на фронт отправили уже более 80 тысяч "мобиков".

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