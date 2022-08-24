оккупант жалуется на ярость ВСУ

Откровение оккупанта в телефонном разговоре с супругой перехватило Главное управление разведки МО Украины утром 24 августа.

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Жена русского военного плачет и просит, чтобы мужчина как можно скорее возвращался домой. Захватчик объясняет, что его подразделение "накрыли" и окружили, есть много раненых.

Оккупант предположил, что эти досадные события происходили именно из-за Дня Независимости Украины.

Да х** знает, здесь все закрыто у нас вообще. Мы сидим в капкане. П***ец нам. Не знаю, все отменяется, никакого "домой" не будет. У нас много раненых, а отходить некуда. Мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно, Куда идти? Ты что, дура? Здесь некуда отходить. Все, давай, короче. Всё будет нормально,

– говорит оккупант.

Жена на все объяснения умоляет оккупанта все бросать и возвращаться скорее домой.

Кстати, несмотря на "тревожное" 24 августа для Украины, российские оккупанты тоже почувствовали ярость ВСУ. Так, украинские воздушные силы сегодня "приземлили" стаю российских беспилотников. В частности, в Черкасской, Сумской и Черниговской областях.

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