окупант бідкається на лють ЗСУ

Одкровення окупанта в телефонній розмові з дружиною перехопило Головне управління розвідки МО України уранці 24 серпня.

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Дружина російського військового плаче та просить, аби чоловік якомога швидше повертався додому. Загарбник натомість пояснює, що його підрозділ "накрили" та оточили, є багато поранених.

Окупант припустив, що ці прикрі події відбувалися саме через День Незалежності України.

Та х** знає, тут все закрите у нас взагалі. Ми в капкані сидимо. П***ець нам. Не знаю, все скасовується, ніякого "додому" не буде. У нас багато поранених, а відходити немає куди. Ми в капкані. Сьогодні День Незалежності України, вони зуби вишкірили конкретно, Куди йти? Ти що, дура? Тут немає куди відходити. Все, давай, коротше. Все буде нормально,

– каже окупант.

Дружина ж попри всі пояснення благає окупанта все кидати та повертатись скоріше додому.

До слова, попри "тривожне" 24 серпня для України, російські окупанти теж відчули лють ЗСУ. Так, українські повітряні сили за сьогодні "приземлили" зграю російських безпілотників. Зокрема, на Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

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