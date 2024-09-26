"Война началась в 2024 году": как россияне реагируют на перенос боевых действий на их территорию
Для российского населения война началась только с переносом боевых действий на их территорию – когда Украина начала Курскую операцию. С тех пор в сети начали пестреть видео с призывами остановить так называемую "СВО".
Женщины обеспокоены бездействием российских властей, которые не могут эвакуировать местных жителей Курщины в более безопасные места. Общественный деятель и российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов проанализировал 24 Каналу, как россияне реагируют на украинскую самооборону против их агрессии.
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Как россияне реагируют на операцию ВСУ в Курской области
Одна из россиянок возмущена, что жители Курской области не могут выехать из области из-за недостатка топлива. По ее словам, чтобы их эвакуировали, нужно написать об этом в соцсетях. Оставаться дома не могут – дома разрушены и они сидят в подвалах.
Курск, Брянск, Воронеж и вообще каждый регион России начнут бомбить?! А мы ждем и терпим, когда начнется эвакуация. Вот жителей Торопца эвакуируют в Тверь, а если Тверь начнут бомбить, нас куда эвакуируют?!
– жалуется она.
Другая жительница Курской области со слезами на глазах вообще напрямую обратилась к Владимиру Путину. Она призвала диктатора вывести войска из Украины.
Владимир Владимирович, пожалуйста, заберите свои войска, наши войска выведите... и Украина даст нам покой. Покиньте их территорию,
– сказала россиянка.
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Россияне только сейчас захотели завершения войны
Как только ВСУ начали операцию в Курской области, россияне поняли, что, мол, "война – это плохо, надо ее заканчивать".
"Я говорил со многими людьми, они говорили, что война началась в 2024 году. То, что более 2 лет гибли люди, преимущественно в Украине, – это было для них как выражение "моя хата с краю". Это очень печальная история", – отметил Ростислав Мурзагулов.
Он считает, что в Украине есть гражданское сообщество, которое может доносить собственное мнение до власти. И та, свою очередь, не может не ответить на запросы граждан. В то же время в России совсем другая ситуация – народ и власть существуют отдельно.
Безумные перекосы, далекие от демократии, приводят к тому, что на сегодня Россия имеет то, что имеет,
– констатировал российский оппозиционер.
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