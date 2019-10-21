Россияне ведрами разобрали жареный картофель на ярмарке: красноречивые фото

Россияне снова отличились диким голодным поведением. В Тамбове люди образовали огромную очередь за бесплатным жареным картофелем, который раздавали на ярмарке. Некоторые разбирали пищу ведрами.

Организаторы ярмарки в Тамбове пожарили для гостей праздника 180 килограммов картофеля. Его готовили на огромной сковороде диаметром 2,6 метра.

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После приготовления картофель раздавали всем желающим. Тем не менее, россияне решили не потерять момент бесплатно поесть и приходили за едой с большими ведрами.

Так, на опубликованных в твиттере фото видно, что люди стоят в очереди с ведрами и большими кастрюлями.

Тут вата не верит, что тамбовские дурики пришли за жареной картошкой с ведрами. Ловите ) pic.twitter.com/hSNhsbW0cj — Toтzе (@zagibaigvozdi) October 18, 2019

В Тамбове на ярмарке бесплатно давали жареную картошку и похлёбку, люди пришли с ведрами Ни на что не намекаю но логичней было бы с корытом pic.twitter.com/nyIoyXm7Ak — Ксения (@KseniaDeryavska) October 17, 2019

Пользователи сети высмеяли "голодных" людей и вспомнили, что такие инциденты в России уже случались.

Лопаты - это уже прошлое! В городе Тамбов 12 и 13 октября прошла IX Международная Покровская ярмарка, на которую люди пришли с ведрами за жаренной картошкой pic.twitter.com/6w1UwpYqtT — Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ (@pwrru) October 20, 2019

Как еще россияне разбирают бесплатную еду?