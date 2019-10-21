Россияне ведрами разобрали жареный картофель на ярмарке: красноречивые фото
Россияне снова отличились диким голодным поведением. В Тамбове люди образовали огромную очередь за бесплатным жареным картофелем, который раздавали на ярмарке. Некоторые разбирали пищу ведрами.
Организаторы ярмарки в Тамбове пожарили для гостей праздника 180 килограммов картофеля. Его готовили на огромной сковороде диаметром 2,6 метра.
Читайте также: В России торжественно открыли болото: эпические фото
После приготовления картофель раздавали всем желающим. Тем не менее, россияне решили не потерять момент бесплатно поесть и приходили за едой с большими ведрами.
Так, на опубликованных в твиттере фото видно, что люди стоят в очереди с ведрами и большими кастрюлями.
Пользователи сети высмеяли "голодных" людей и вспомнили, что такие инциденты в России уже случались.
Как еще россияне разбирают бесплатную еду?
- Во время празднования Масленицы-2015 в Ставрополе организаторы праздника кормили местных жителей блинами со снегоуборочной лопаты через металлическую ограду.
- В 2018 году на народных гуляниях в Ставрополе ситуация повторилась и жителей города снова угощали блинами с огромной лопаты.
- Уже в начале 2019 года в сети появилось видео из студии известной телепередачи "Поле чудес". Там после эфира зрители бросились к барабану и разобрали еду, которую игроки подарили ведущему Леониду Якубовичу.