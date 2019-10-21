Росіяни відрами розібрали смажену картоплю на ярмарку: промовисті фото
Росіяни знову відзначилися дикою голодною поведінкою. У Тамбові люди утворили величезну чергу за безкоштовною смаженою картоплею, яку роздавали на ярмарку. Деякі розбирали їжу відрами.
Організатори ярмарку у Тамбові посмажили для гостей свята 180 кілограмів картоплі. Її готували на величезній сковороді діаметром 2,6 метра.
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Після приготування картоплю роздавали всім охочим. Проте, росіяни вирішили не втратити момент безкоштовно поїсти і приходили по їжу з великими відрами.
Так, на опублікованих у твіттері фото видно, що люди стоять у черзі з відрами та великими кастрюлями.
Користувачі мережі висміяли "голодних" людей та пригадали, що такі інциденти у Росії вже траплялися.
Як ще росіяни розбирають безкоштовну їжу?
- Під час святкування Масниці-2015 у Ставрополі організатори свята годували місцевих жителів млинцями зі снігоприбиральної лопати через металеву огорожу.
- У 2018 році на народних гуляннях в Ставрополі ситуація повторилася і жителів міста знову пригощали млинцями з величезної лопати.
- Вже на початку 2019 року у мережі з'явилося відео зі студії відомої телепередачі "Поле чудес". Там після ефіру глядачі кинулися до барабану і розібрали їжу, яку гравці подарували ведучому Леоніду Якубовичу.