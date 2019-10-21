Росіяни відрами розібрали смажену картоплю на ярмарку: промовисті фото

Росіяни знову відзначилися дикою голодною поведінкою. У Тамбові люди утворили величезну чергу за безкоштовною смаженою картоплею, яку роздавали на ярмарку. Деякі розбирали їжу відрами.

Організатори ярмарку у Тамбові посмажили для гостей свята 180 кілограмів картоплі. Її готували на величезній сковороді діаметром 2,6 метра.

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Після приготування картоплю роздавали всім охочим. Проте, росіяни вирішили не втратити момент безкоштовно поїсти і приходили по їжу з великими відрами.

Так, на опублікованих у твіттері фото видно, що люди стоять у черзі з відрами та великими кастрюлями.

Тут вата не верит, что тамбовские дурики пришли за жареной картошкой с ведрами. Ловите ) pic.twitter.com/hSNhsbW0cj — Toтzе (@zagibaigvozdi) October 18, 2019

В Тамбове на ярмарке бесплатно давали жареную картошку и похлёбку, люди пришли с ведрами Ни на что не намекаю но логичней было бы с корытом pic.twitter.com/nyIoyXm7Ak — Ксения (@KseniaDeryavska) October 17, 2019

Користувачі мережі висміяли "голодних" людей та пригадали, що такі інциденти у Росії вже траплялися.

Лопаты - это уже прошлое! В городе Тамбов 12 и 13 октября прошла IX Международная Покровская ярмарка, на которую люди пришли с ведрами за жаренной картошкой pic.twitter.com/6w1UwpYqtT — Новости СВЕРХДЕРЖАВЫ (@pwrru) October 20, 2019

Як ще росіяни розбирають безкоштовну їжу?