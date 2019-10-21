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      Росіяни відрами розібрали смажену картоплю на ярмарку: промовисті фото

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      Росіяни відрами розбирали їжу на ярмарку
      Росіяни відрами розбирали їжу на ярмарку / Фото з твіттера

      Росіяни знову відзначилися дикою голодною поведінкою. У Тамбові люди утворили величезну чергу за безкоштовною смаженою картоплею, яку роздавали на ярмарку. Деякі розбирали їжу відрами.

      Організатори ярмарку у Тамбові посмажили для гостей свята 180 кілограмів картоплі. Її готували на величезній сковороді діаметром 2,6 метра.

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      Після приготування картоплю роздавали всім охочим. Проте, росіяни вирішили не втратити момент безкоштовно поїсти і приходили по їжу з великими відрами.

      Так, на опублікованих у твіттері фото видно, що люди стоять у черзі з відрами та великими кастрюлями. 

       

       

      Користувачі мережі висміяли "голодних" людей та пригадали, що такі інциденти у Росії вже траплялися.

       

      Як ще росіяни розбирають безкоштовну їжу?

      • Під час святкування Масниці-2015 у Ставрополі організатори свята годували місцевих жителів млинцями зі снігоприбиральної лопати через металеву огорожу.
      • У 2018 році на народних гуляннях в Ставрополі ситуація повторилася і жителів міста знову пригощали млинцями з величезної лопати
      • Вже на початку 2019 року у мережі з'явилося відео зі студії відомої телепередачі "Поле чудес". Там після ефіру глядачі кинулися до барабану і розібрали їжу, яку гравці подарували ведучому Леоніду Якубовичу.
      blog_ava
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Продукти
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