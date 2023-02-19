Битый монитор имеет 6 больших царапин на экране. Продавец отмечает, что он "как-то включался на пол картинки".

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Оккупант хочет продать битый украденный в Украине монитор

Россиянин сам заявил, что монитор "битый, трофейный LG из Украины". Очевидно, он понимает, что сломанная техника даже если она получена с помощью мародерства на войне в Украине, мало кого заинтересует, поэтому сразу отметил, что его можно разобрать на запчасти.



Россиянин пытается продать украденный в Украине битый монитор / Фото объявления

Оккупант просит за монитор за 500 российских рублей, что по сегодняшнему курсу равно 244 гривнам с копейками. Это "привлекательное предложение" висит уже месяц, однако с даты размещения объявления товар так никто и не приобрел.

Разбитый монитор "тарабанили" свыше тысячи километров

Продавец сообщил, что монитор можно забрать по адресу улица Госпитальная, 17, город Псков. По этому адресу Google-карты показывают советскую многоэтажку со старыми деревянными оконными рамами советского образца. Заметим, что расстояние между Псковом и Украиной составляет 1 228 километров.

Россиян мародерят где угодно, куда приходят