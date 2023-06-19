"Ну, что-то недопоняли": пленный оккупант отличился мнением о нападении России на Украину

Украинские военные взяли в плен российского оккупанта Олега Кабова из Республики Коми. На вопрос, почему Россия решила начать войну против Украины, россиянин предположил, что наши страны "что-то недопоняли между собой".

Сам захватчик, которого взяли в плен наши защитники, утверждает, что знал о войне в нашей стране, однако якобы "не хотел убивать украинское население", передает 24 Канал.

Смотрите также Тонули после подрыва ГЭС: воины ССО спасли 5 оккупантов и пополнили ими обменный фонд

Оккупант предположил, зачем Россия напала на Украину

Россиянин Кабов, преодолевший почти 3 тысячи километров, чтобы приехать на войну в Украину, рассказал, что ему тяжело отвечать на вопрос о том, почему его страна решила начать войну против нашего государства. Несмотря на это, он попытался объяснить, что же стало причиной нападения страны-агрессора.

Ну, что-то недопоняли, я не знаю,

– сказал оккупант.

Также россиянин был удивлен, что его армия убивает гражданское население. Он отметил, что его народу якобы безразличны украинцы, однако отметил, что российские солдаты поступают неправильно.

"Они беспорядочные люди, им безразличны украинцы. Однако я сам не знаю, почему они так делают", – подытожил Кабов.

Россиянин также рассказал, что попал в армию добровольцем, написав письмо по собственному желанию. Однако он якобы думал, что поедет "не убивать украинцев", а "рыть окопы и помогать солдатам". О своем решении оккупант сожалеет, подчеркнув, что у него якобы "умственная отсталость", поэтому не думал головой, когда принимал решение ехать в Украину на войну.

Россиянин рассказал, как его взяли в плен украинцы

Пленный россиянин подчеркнул, что украинские военные нормального его взяли в плен. По его словам, никакого плохого отношения к нему не было.

Просто сказали обмундирование с себя снять и все. Ко мне отношение нормальное. Ничего плохого не говорили, просто спросили, что несешь, откуда, из какого взвода,

– сказал оккупант.

Также россиянин принес патроны нашим защитникам. Кроме этого, его удивило, что к нему хорошо относились. Ведь когда он сдавался в плен, то думал, что его украинские военные якобы "расстреляют".

Российские военные массово сдаются в украинский плен.