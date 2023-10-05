Назвал "ужасными нелюдями" и угрожал полицией: россиянин пожаловался на таксиста в Турции

Россиянам продолжают напоминать по всему миру, что им не рады. Так, турист из страны-агрессора пожаловался, что в Турции таксист назвал его земляков "нелюдями" и обращался с ним грубо.

На жизнь и отдых в Стамбуле россиянин решил пожаловаться в блоге. В нем он рассказывал о своей поездке, которая оставила не слишком теплые воспоминания, передает 24 Канал.

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С такси в Турции завязал

Мужчина рассказал, что однажды вызвал такси. Во время поездки водитель задавал ему базовые вопросы, которые регулярно слышат туристы. Но вмиг что-то пошло не по плану.

Узнав, что я прибыл из России, он резко изменил выражение лица и начал читать морали о том, какие же мы все-таки ужасные изверги,

– сетовал он.

Россиянин добавил, что за поездку с него хотел взять водитель 600 лир, хотя на счетчике указано, что 260. Так что оккупант в Турции решил спросить, почему же цена выросла настолько.

Таксист не растерялся и заявил, что для россиян в Стамбуле другой тариф. Более того, пригрозил, что вызовет полицию, если гражданин страны-агрессора откажется заплатить за поездку.



Россиянин сетовал на таксиста в Стамбуле / Скриншот

Турист рассказал, что решил не спорить и заплатить 600 рублей, чтобы водитель "отстал от меня". Правда, после этого инцидента он больше услугами такси не пользовался, отдав предпочтение местному метро.

В своем блоге он решил подвести итоги поездки. Мол, "личностей типа таксиста-русофоба здесь очень мало". Убеждает других россиян, что к жителям страны-агрессора относятся хорошо и с поддержкой.

В конце концов он и не ошибается. Сам Эрдоган, встречаясь с Путиным, намекал, что для жителей Турции туристы из России нужны, ведь их рассматривают по факту как ходячие кошельки.

Обратим внимание, что скоро россияне не будут иметь на чем летать в Турцию и другие страны, куда их еще впускают. Мы рассказывали, что за один день там сломались сразу три самолета авиакомпании "Аэрофлот".

К слову, с января по сентябрь 2023 зафиксировали свыше 120 случаев с поломками самолетов. Интересно, что в среднем за последние 5 лет цифра колебалась в пределах 55 за аналогичный период.

Оно и не удивительно, ведь воздушные суда обслуживают буквально на коленках. Запчастей нет, приходится разбирать другие самолеты.