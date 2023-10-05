На життя і відпочинок у Стамбулі росіянин вирішив поскаржитися у блозі. У ньому він розповідав про свою поїздку, яка залишила не надто теплі спогади, передає 24 Канал.

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З таксі у Туреччині зав'язав

Чоловік розповів, що одного разу викликав таксі. Під час поїздки водій ставив йому базові питання, які регулярно чують туристи. Але в мить щось пішло не за планом.

Дізнавшись, що я прибув із Росії, він різко змінив вираз обличчя і почав читати моралі про те, які ж ми все-таки жахливі нелюди,

– нарікав він.

Росіянин додав, що за поїздку з нього хотів взяти водій 600 лір, хоч на лічильнику вказано, що 260. Тож окупант у Туреччині вирішив спитати, чому ж ціна зросла настільки.

Таксист не розгубився та заявив, що для росіян у Стамбулі інший тариф. Ба більше, пригрозив, що викличе поліцію, якщо громадянин країни-агресорки відмовиться заплатити за поїздку.



Росіянин нарікав на таксиста у Стамбулі / Скриншот

Турист розповів, що вирішив не сперечатися та заплатити 600 рублів, щоб водій "відчепився від мене". Правда, після цього інциденту він більше послугами таксі не користувався, віддавши перевагу місцевому метро.

У своєму блозі він вирішив підбити підсумки поїздки. Мовляв, "особистостей типу таксиста-русофоба тут вкрай мало". Переконує інших росіян, що до мешканців країни-агресорки ставляться добре та з підтримкою.

Зрештою, він і не помиляється. Сам Ердоган, коли зустрічався з Путіним, натякав, що для турків туристи з Росії потрібні, адже їх розглядають по факту як ходячі гаманці.

Звернімо увагу, що скоро росіяни не матимуть на чому літати до Туреччини та інших країн, куди їх ще впускають. Ми розповідали, що за один день там зламалися відразу три літаки авіакомпанії "Аерофлот".

До слова, з січня по вересень 2023 року зафіксували понад 120 випадків з поломками літаків. Цікаво, що в середньому за останні 5 років цифра коливалася у межах 55 за аналогічний період.

Воно й не дивно, адже повітряні судна обслуговують буквально на колінках. Запчастин немає, доводиться розбирати інші літаки.