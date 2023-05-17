В России авиабомбу обнаружили в пункте приема металлолома: как она там оказалась

Россия продолжает поражать. В городе Белебее в Башкирии в пункт приема металлолома принесли авиабомбу. Ее чуть не отправили на пресс, что могло нанести немало беды.

По имеющейся в росСМИ информации, авиабомба лежала на территории заброшенной воинской части. Ее расформировали еще в 2011 году. Опасный снаряд решил утащить один из рабочих, передает 24 Канал.

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Взрывная кража

В пункт приема металлолома авиабомбу привез сотрудник компании, занимающейся разборкой старых зданий на стройматериалы. Цитируем: "мужчина забрал большой металлический серый предмет с "хвостом" и транспортировал на территорию своей базы".

Мужчина божится, что ему даже в голову не пришло, что это авиабомба. Он никогда не служил в армии, а находка просто могла принести ему деньжат. Находку на складе металлолома обнаружили правоохранители.

Снаряд уже успели осмотреть кинологи. Пес почувствовал наличие взрывчатых веществ в авиабомбе Также на месте свою работу выполняли саперы-взрывотехники.

Заметим, что сооружение бывшей воинской части в Белбее давно разбирали на стройматериалы. Этим занимались разные компании по тендеру. Сама территория огорожена. Вблизи жилых домов нет.

Стремление к наживе мужчины чуть не стоило ему жизни. Россияне, которые пришли в Украину, чтобы убивать наших граждан, уже за это поплатились.

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