Расстрелял 9 воинов ВСУ, а через неделю попал в плен: СБУ показала видео допроса оккупанта

В плен попал оккупант, который расстрелял 9 украинских военнопленных. Преступление он совершил вместе с сослуживцем.

Расстрел произошел во время боев на Курщине. Видео допроса россиянина обнародовала Служба безопасности Украины 23 января.

Как оккупанты расстреляли украинских пленных?

СБУ удалось собрать масштабную доказательную базу и "расколоть" убийцу.

Установлено, что это военнослужащий 155 отдельной бригады Тихоокеанского флота России Сергей Скобелев.

В октябре 2024 года он руководил группой штурмовиков и получил приказ атаковать украинские позиции.

Отряд Скобелева застал врасплох одну из групп наших воинов и по результатам боя взял в плен 9 военных. Пленных заставили раздеться и лечь на землю. Чтобы успокоить и не допустить сопротивления украинцев, им пообещали отправку на обмен,

– рассказали в СБУ.

Но Скобелев вместе с сообщником расстрелял украинцев из табельного оружия. После этого оккупанты забрали их мобильные телефоны и рации и продолжили боевые действия.

Убийца попал в плен через неделю после преступления.

Допрос Скобелева: смотрите видео

Сначала он не признавался в содеянном, но СБУ собрали доказательства, поэтому тот вынужден был признать свою вину.

Вскоре Скобелев получит подозрение и понесет суровое наказание за убийство украинских защитников.

