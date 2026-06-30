Недовольство растет: выступит ли российская армия против Путина и кто может возглавить мятеж

В России может повториться ситуация, которая имела место в 2023 году, когда Евгений Пригожин поднял мятеж. Бывший участник войны из Воронежской области Александр Лунин обратился к Владимиру Путину с требованием встречи, чтобы рассказать о сложной ситуации внутри российской армии. Если же глава Кремля откажет, Лунин пригрозил ему новым мятежом.

Журналист, историк и бывший корреспондент в Москве Дэвид Саттер рассказал 24 Каналу о возможной дальнейшей судьбе Александра Лунина. В частности, он сообщил в своем обращении к Путину, что российских солдат "подвергают пыткам", у них "отбирают деньги и заставляют выполнять самоубийственные приказы".

Читайте также "Хорошего конца не видно": в WP рассказали, как удары Украины довели Россию до паники

Это не последнее обращение к Путину

Саттер отметил, что это не единственный случай в России. Сейчас появляется очень много видео, которые свидетельствуют об ужасающих условиях в российской армии. Когда такие процессы происходят в армии, можно предположить, что солдаты находятся в крайней степени отчаяния и истощения. Кроме того, по его мнению, это не последнее обращение.

"Поскольку процессы, о которых говорит этот военный, происходят в российской армии, здравый смысл подсказывает, что это не может продолжаться вечно. И для людей, которые записывают такие видео, это огромный риск. А также это показатель того, что моральное состояние этой армии довольно стремительно падает", – отметил журналист.

К слову. Известно, что после обращения Лунина его пригласили в Москву, где он был арестован на 11 суток по административной статье о "демонстрации экстремистской или нацистской символики". Также в его доме в Воронежской области был проведен обыск.

Сегодня многие проводят параллели между Луниным и Евгением Пригожиным, владельцем ЧВК "Вагнер", который устроил мятеж в России в июне 2023 года, а в августе того же года погиб в автокатастрофе.

Какая судьба может ожидать российского военного, обратившегося к Путину: смотрите видео

"Пригожин был большой проблемой для Кремля, а его поход на Москву угрожал стабильности власти. У Лунина нет такого влияния, какое было у Пригожина. Но их судьбы могут оказаться очень похожими. Российские власти создадут впечатление, что "услышали" его позицию. И тот факт, что они так поступают, очень показателен", – пояснил он.

Однако независимо от судьбы этого человека, по мнению историка, в России назрела довольно глубокая проблема, и ситуация ухудшается. Сегодня есть явные признаки того, что готовность воевать в самоубийственных операциях в российской армии падает.

Поэтому фактор, которого мы всегда ожидали, сейчас появился, ведь люди довольно долго жертвовали собой ради этого режима, к тому же в условиях массовой коррупции и самоубийственных приказов,

– отметил Дэвид Саттер.

Журналист высказал предположение, какая судьба ждёт Лунина. Он считает, что его будут пытаться использовать в пропагандистских целях. Это будет рассчитано на россиян, которые не знают, что происходит на фронте. А людям, которые воюют, хорошо известно, какова ситуация в российской армии. Поэтому проблема для российских властей останется, и она будет усугубляться.

Напомним, что Александр Лунин, воевавший в Украине в составе российской армии, опубликовал в соцсети обращение к Путину. Он пригрозил военным мятежом, если не встретится с главой Кремля в прямом эфире. Лунин заявил, что хочет рассказать Путину "всю правду" о том, что происходит в армии и в России. Если же Путин откажется с ним встречаться, то, по словам Лунина, "последствия будут очень серьёзными", ведь "армия направит своё оружие против Кремля".