Журналіст, історик та колишній кореспондент у Москві Девід Саттер розповів 24 Каналу про ймовірну подальшу долю Олександра Луніна. Він зокрема повідомив у своєму зверненні до Путіна, що "російських солдатів катують", у них "забирають гроші та змушують виконувати самогубні накази".
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Це не останнє звернення до Путіна
Саттер зазначив, що це не єдиний випадок в Росії. Зараз з'являється дуже багато відео, які вказують на жахливі умови в російській армії. Коли такі процеси відбуваються у війську, можна припустити, що солдати перебувають у крайньому ступені відчаю та виснаження. Також, на його думку, це не останнє звернення.
"Оскільки процеси, про які говорить цей військовий, відбуваються у російській армії, здоровий глузд підказує, що це не може тривати вічно. І для людей, які записують такі відео, це величезний ризик. А також це показник того, що моральний стан цього війська доволі стрімко падає", – зазначив журналіст.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
До слова. Відомо, що після звернення Луніна, його було запрошено до Москви, де його заарештували на 11 діб за адміністративною статтею щодо "демонстрації екстремістської чи нацистської символіки". Також в його будинку у Воронезькій області було проведено обшук.
Сьогодні багато паралелей проводять між Луніним та Євгеном Пригожиним, власником ПВК "Вагнер", який вчинив заколот в Росії в червні 2023 року, а у серпні того ж року загинув під час автокатастрофи.
Яка доля може очікувати на російського військового, що звернувся до Путіна: дивіться відео
"Пригожин був великою проблемою для Кремля, а його кидок на Москву загрожував стабільності влади. Лунін не має такого впливу, який був у Пригожина. Але їхні долі можуть бути дуже схожими. Російська влада створить враження, що "почула" його позицію. І той факт, що вона так робить, дуже показовий", – пояснив він.
Проте незалежно від долі цієї людини, на думку історика, в Росії назріла доволі глибока проблема, і ситуація погіршується. Сьогодні є тверді ознаки того, що готовність воювати в самогубних операціях в російській армії падає.
Тому фактор, на який ми завжди очікували, зараз з'явився, адже люди доволі довго жертвували собою заради цього режиму, до того ж в умовах масової корупції та самогубчих наказів,
– зазначив Девід Саттер.
Журналіст припустив, яка доля очікує на Луніна. Він вважає, що його будуть намагатися використати у пропагандистських цілях. Це буде розраховано на росіян, які не знають, що відбувається на фронті. А людям, які воюють, добре відомо, яка ситуація в російській армії. Тому проблема для російської влади залишиться, і вона буде посилюватися.
Нагадаємо, що Олександр Лунін, який воював в Україні у складі російської армії, опублікував у соцмережі звернення до Путіна. Він пригрозив воєнним заколотом, якщо не зустрінеться з очільником Кремля в прямому ефірі. Лунін сказав, що хоче розповісти Путіну про "усю правду" про те, що відбувається в армії і в Росії. Якщо ж Путін відмовиться з ним зустрічатися, то, за словами Луніна, "наслідки будуть дуже серйозні", адже "армія спрямує свою зброю проти Кремля".